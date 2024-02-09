Казахстан официально подал заявку на проведение ЧМ-2028 по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) на официальном сайте опубликовала список претендентов на проведение чемпионата мира 2028 года. Туда вошли Казахстан и Франция, передает NUR.KZ.

В казахстанской заявке представлено два города — Астана и Алматы. От Франции претендуют Париж и Лион.

Ожидается, что окончательное решение IIHF примет в мае.

Казахстан никогда не принимал чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. Во Франции турнир проходил в 1924, 1930, 1951 и 1968 годах.

Ближайший чемпионат мира примут чешские Прага и Острава. В 2025 году турнир пройдет в шведском Стокгольме и датском Хернинге, в 2026-м — в швейцарских Цюрихе и Фрибуре, в 2027-м — в немецких Дюссельдорфе и Мангейме.

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