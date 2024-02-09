Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстан официально подал заявку на проведение ЧМ-2028 по хоккею

Опубликовано:

Сборная Казахстана по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

Международная федерация хоккея (IIHF) на официальном сайте опубликовала список претендентов на проведение чемпионата мира 2028 года. Туда вошли Казахстан и Франция, передает NUR.KZ.

В казахстанской заявке представлено два города — Астана и Алматы. От Франции претендуют Париж и Лион.

Ожидается, что окончательное решение IIHF примет в мае.

Казахстан никогда не принимал чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. Во Франции турнир проходил в 1924, 1930, 1951 и 1968 годах.

Ближайший чемпионат мира примут чешские Прага и Острава. В 2025 году турнир пройдет в шведском Стокгольме и датском Хернинге, в 2026-м — в швейцарских Цюрихе и Фрибуре, в 2027-м — в немецких Дюссельдорфе и Мангейме.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2060218-kazahstan-ofitsialno-podal-zayavku-na-provedenie-chm-2028-po-hokkeyu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.