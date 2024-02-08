Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Юбилейный матч "Барыса" в КХЛ может обернуться фиаско для всей команды

Опубликовано:

ХК "Барыс"
ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Сегодня, 8 февраля астанинский ХК "Барыс" сыграет свой тысячный матч в рамках Континентальной хоккейной лиги, однако в случае поражения команда может лишиться шансов на выход в плей-офф, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу лиги.

"Барыс" на своем льду примет петербургский СКА, матч стартует в 19:30 по времени Астаны.

"…"Барыс", идущий последним на Востоке, рискует потерять шансы на выход в плей-офф по итогам игрового дня. Это случится, если астанчане уступят СКА в основное время; или в случае победы "Амура" и над "Ладой" при одновременном проигрыше "Барыса" армейцам. Примечательно, что для хозяев предстоящий матч окажется 1000-м в КХЛ", - говорится в сообщении.

Напомним, что подопечные Олега Болякина идут на серии из восьми поражений подряд в рамках регулярного чемпионата.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2059921-yubileynyy-match-barysa-v-khl-mozhet-obernutsya-fiasko-dlya-vsey-komandy/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.