Юбилейный матч "Барыса" в КХЛ может обернуться фиаско для всей команды

Сегодня, 8 февраля астанинский ХК "Барыс" сыграет свой тысячный матч в рамках Континентальной хоккейной лиги, однако в случае поражения команда может лишиться шансов на выход в плей-офф, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу лиги.
"Барыс" на своем льду примет петербургский СКА, матч стартует в 19:30 по времени Астаны.
"…"Барыс", идущий последним на Востоке, рискует потерять шансы на выход в плей-офф по итогам игрового дня. Это случится, если астанчане уступят СКА в основное время; или в случае победы "Амура" и над "Ладой" при одновременном проигрыше "Барыса" армейцам. Примечательно, что для хозяев предстоящий матч окажется 1000-м в КХЛ", - говорится в сообщении.
Напомним, что подопечные Олега Болякина идут на серии из восьми поражений подряд в рамках регулярного чемпионата.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2059921-yubileynyy-match-barysa-v-khl-mozhet-obernutsya-fiasko-dlya-vsey-komandy/