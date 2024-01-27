Канадский тренер может возглавить "Барыс" в новом сезоне

В программе "Головой об лед" появилась информацию о том, что канадско-российский специалист Дэвид Немировски может стать вероятным кандидатом на роль нового главного тренера столичного "Барыса", передает NUR.KZ.

Руководство "Барыса" во время обсуждения кандидатов на пост главного тренера клуба на следующий сезон выбрало несколько вариантов. В этот лист попал канадско-российский тренер Дэвид Немировски. 47-летний специалист начинал нынешний сезон на посту главного тренера "Сибири". А уже 6 декабря прошлого года он был освобождён от должности после поражения от минского "Динамо".

Как сообщает ресурс, у этого тренера сейчас самые большие шансы на пост в "Барысе". С ним уже есть предварительное обсуждение плана развития клуба. Плюс он свободный тренер. Также, у него в штабе есть специалист по вратарям, большинству и меньшинству. Так, что на данный момент по финансам и скиллам на рынке это самый доступный вариант для клуба на следующий сезон.

Напомним, на данный момент команду возглавляет казахстанский специалист Олег Болякин.

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