Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Канадский тренер может возглавить "Барыс" в новом сезоне

Опубликовано:

Дэвид Немировски
Дэвид Немировски. Фото: сайт ХК "Сибирь"

В программе "Головой об лед" появилась информацию о том, что канадско-российский специалист Дэвид Немировски может стать вероятным кандидатом на роль нового главного тренера столичного "Барыса", передает NUR.KZ.

Руководство "Барыса" во время обсуждения кандидатов на пост главного тренера клуба на следующий сезон выбрало несколько вариантов. В этот лист попал канадско-российский тренер Дэвид Немировски. 47-летний специалист начинал нынешний сезон на посту главного тренера "Сибири". А уже 6 декабря прошлого года он был освобождён от должности после поражения от минского "Динамо".

Как сообщает ресурс, у этого тренера сейчас самые большие шансы на пост в "Барысе". С ним уже есть предварительное обсуждение плана развития клуба. Плюс он свободный тренер. Также, у него в штабе есть специалист по вратарям, большинству и меньшинству. Так, что на данный момент по финансам и скиллам на рынке это самый доступный вариант для клуба на следующий сезон.

Напомним, на данный момент команду возглавляет казахстанский специалист Олег Болякин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2057866-kanadskiy-trener-mozhet-vozglavit-barys/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.