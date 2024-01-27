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Главный тренер "Барыса" высказался о четвертом поражении команды подряд

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Тренер ХК "Барыс" Олег Болякин
Олег Болякин: Пресс-служба ХК "Барыс"

Исполняющий обязанности главного тренера астанинского ХК "Барыс" Олег Болякин прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает NUR.KZ со ссылкой на Shaiba.kz.

Напомним, что команда из Казахстана уступила в гостевом матче «Ладе» из города Тольятти (Россия).

«Обидное поражение. Имея столько большинства, не реализовали их. Конечно, очень сложно выигрывать без голов. Мы и в Санкт-Петербурге не забили. Сегодня у ребят были хорошие моменты. Так сложилось, что имея в третьем периоде преимущество и большинство 5 на 3, парни не реализовали моменты. Был какой-то сумбур и сумятица. Над этим компонентом нам надо много работать. Будем просить ребят работать под воротами. Без помехи сложно забивать. Вратарь всё видит, читает все эти передачи и броски», - заявил специалист.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2057814-glavnyy-trener-barysa-vyskazalsya-o-chetvertom-porazhenii-komandy/

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