"Барыс" потерпел четвертое поражение кряду в КХЛ

Астанинский ХК "Барыс" потерпел четвертое поражение подряд в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

Соперником казахстанского клуба в гостевой игре выступила тольяттинская "Лада".

"Барыс" пропустил первую шайбу на 18-й минуте, отличился игрок российского клуба Николай Демидов (в меньшинстве), а на 54-й минуте ворота астанинцев поразил Остап Сафин, реализовав буллит.

Итоговый счет матча 2:0 в пользу "Лады".

После четырех поражений подряд столичная команда занимает 11-е место в Восточной конференции, набрав 44 очка после 55 игр.

В следующем матче "Барыс" встретится с казанским "Ак Барсом".

Напомним, что прошлая игра подопечных Олега Болякина завершилась одним из самых крупных поражений в истории клуба.

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