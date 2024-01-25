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"Барыс" потерпел одно из крупнейших поражений в истории

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Хоккеисты "Барыса" во время матча
Хоккеисты "Барыса": Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" на выезде разгромно уступил санкт-петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

Встреча в России завершилась со счетом 7:0. В составе хозяев в равных составах отличились Алекс Гальченюк (6 минута), Марат Хайруллин (24, 44), Арсений Грицюк (43) и Степан Фальковский (53), а в большинстве дубль оформил Василий Глотов (14, 46).

Для "Барыса" поражение стало одним из крупнейших в истории. Астанчане проиграли третий матч подряд и с 44 очками после 54 встреч остается на предпоследней, 11-й, позиции в Восточной конференции.

СКА благодаря победе набрал 75 баллов за 55 игр и поднялся на второе место в Западной конференции. Ранее петербуржцы обеспечили себе участие в плей-офф КХЛ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2057378-barys-poterpel-odno-iz-krupneyshih-porazheniy-v-istorii/

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