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В Алматы отменили хоккейный турнир из-за землетрясения

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Хоккейная клюшка
Хоккейная клюшка. Фото: olympic.kz

Казахстанская федерация хоккея выступила с официальным заявлением по поводу проведения международного турнира в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт КФХ.

"В связи с сейсмологической обстановкой, а также в целях обеспечения безопасности команд-участниц и зрителей руководством Казахстанской федерации хоккея принято решение об отмене турнира Eurasia Jastar Cup, запланированного в Алматы с 1 по 4 февраля 2024 года. О переносе турнира на более поздний срок будет сообщено дополнительно. Благодарим всех болельщиков за поддержку, все купленные билеты будут возвращены", - говорится в сообщении Казахстанской федерации хоккея на официальном сайте.

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости - в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2057361-v-almaty-otmenili-hokkeynyy-turnir-iz-za-zemletryaseniya/

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