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Сборную Израиля по хоккею допустили до чемпионата мира после отстранения

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Хоккеисты молодежной сборной Израиля
Хоккеисты молодежной сборной Израиля: Mehmet Murat Onel/Anadolu Agency via Getty Images

Международная федерация хоккея (IIHF) на официальном сайте объявила, что допускает молодежную сборную Израиля (игроки не старше 20 лет) до участия в третьем дивизионе чемпионата мира, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад организация временно отстранила израильтян из-за соображений безопасности. Решение распространялось на розыгрыш чемпионата мира в третьем дивизионе, который стартует 22 января. Изначально турнир должен был принять Израиль, но его перенесли в Софию — столицу Болгарии.

"IIHF получила подтверждение и подробную информацию от соответствующих органов относительно всех мер безопасности, которые будут реализованы для устранения выявленных рисков, связанных с допуском сборной Израиля к участию в этом чемпионате", — говорится в релизе федерации.

В IIHF выразили благодарность властям Болгарии и всем структурам, задействованным в организации турнира. В федерации заверили, что и в дальнейшем будут вести диалог со всеми сторонами для обеспечения условий для участия сборных Израиля в международных соревнованиях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2056012-sbornuyu-izrailya-po-hokkeyu-dopustili-do-chempionata-mira-posle-otstraneniya/

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