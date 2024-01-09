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Нападающий сборной Казахстана по хоккею провел 250 матчей в КХЛ

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Алихан Асетов
Алихан Асетов. Фото: hcbarys.kz

Выездной матч хоккейного клуба "Барыс" против «Салавата Юлаева» стал юбилейным для двух игроков: Алихана Асетова и Рудольфа Червени, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Алихан Асетов сыграл 250-й матч в Континентальной хоккейной лиге. Все игры нападающий сборной Казахстана провёл в майке «Барыса». За это время Асетов заработал 37 (18+19) очков, заблокировал 71 бросок соперников и сделал 237 силовых приёмов.

Для Рудольфа Червени игра с «Салаватом Юлаевым» стала 200-й в КХЛ. В 39 из них чешский нападающий выступал за «Барыс». В его активе 66 (35+31) очков, 106 блокированных бросков и 276 хитов.

Напомним, "Барыс" уступил в гостях "Салавату Юлаеву" со счетом 3:5. Следующий матч астанинский клуб проведет также на выезде сегодня против казанского "Ак Барса". Старт встречи - 22:30 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2054660-napadayuschiy-sbornoy-kazahstana-po-hokkeyu-provel-250-matchey-v-khl/

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