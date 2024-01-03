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Хоккеист "Барыса" превзошел рекорд легенды клуба

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Канадский хоккеист Энтони Камара в составе "Барыса"
Энтони Камара: Официальный сайт ХК "Барыс"

Форвард астанинского "Барыса" Энтони Камара установил рекорд клуба по продолжительности серии с заброшенными шайбами, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Канадский нападающий в среду оформил дубль в победном для своей команды матче с ярославским "Локомотивом". Эта встреча стала седьмой подряд, в которой 30-летний хоккеист забрасывал минимум одну шайбу.

Камара превзошел достижение Найджела Доуса. Казахстанский форвард канадского происхождения отличался голами в шести подряд матчах "Барыса" в сезоне-2017/18.

Камара перешел в астанинский клуб в ноябре из нижнекамского "Нефтехимика". В составе "Барыса" он набрал 12 очков (9 шайб + 3 голевые передачи) в 16 играх. Всего в сезоне на счету канадца 21 результативный балл (12+9) в 39 матчах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2053811-hokkeist-barysa-prevzoshel-rekord-legendy-kluba/

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