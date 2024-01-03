Два ключевых игрока не помогут "Барысу" в матче против "Локомотива"

Хоккейный клуб "Барыс" сегодня проведет матч на выезде против "Локомотива" в рамках регулярного чемпионата КХЛ, в котором будут отсутствовать два хоккеиста, передает NUR.KZ.

Пресс-служба астанинской команды опубликовала на сайте превью перед первым матчем в этом году против "Локомотива". Из него стало известно, что Понтус Оберг и Батырлан Муратов не примут участие в сегодняшней игре.

"Под вопросом участие в вечернем матче лучшего бомбардира команды Понтуса Оберга (15+15). Также в ближайших играх тренерский штаб не сможет задействовать Батырлана Муратова. Оба хоккеиста получили повреждения в поединке с «Трактором»", - гласит официальное сообщение на сайте столичного клуба.

Матч "Локомотив" - Барыс пройдет в Ярославле на льду "Арены-2000-Локомотив" в 20:00 по времени Астаны.

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