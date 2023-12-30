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"Барыс" завершил год уверенной победой в матче КХЛ

Опубликовано:

Аркадий Шестаков
Аркадий Шестаков: Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" на домашнем льду обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

Встреча в столице Казахстана завершилась со счетом 5:1. В составе хозяев дубль оформил Аркадий Шестаков (9 минута — в меньшинстве, 52), еще по шайбе забросили Давид Скленичка (10 — в большинстве), Рудольф Червены (17) и Энтони Камара (24 — в большинстве). У гостей единственный гол в активе Никиты Сошникова (49 — в большинстве).

Для "Барыса" эта победа стала третьей подряд. Команда набрала 37 баллов в 45 матчах и поднялась на предпоследнюю, 11-ю, позиции в таблице Восточной конференции. Следующую встречу астанчане проведут уже в новом году — 3 января предстоит выездная игра с ярославским "Локомотивом".

"Трактор" прервал победную серию из трех матчей. В активе челябинцев осталось 55 очков после 46 игр, они занимают пятое место в Восточной конференции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2053423-barys-zavershil-god-uverennoy-pobedoy-v-matche-khl/

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