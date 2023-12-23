"Барыс" одержал первую победу при новом тренере

Астанинский "Барыс" на домашнем льду в овертайме вырвал победу над российским "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

Основное время встречи в столице Казахстана завершилось со счетом 2:2. В составе гостей отличились Джереми Бракко (1-я минута) и Кирилл Рассказов (28, в большинстве), у хозяев — Энтони Камара (4) и Давид Скленичка (26). За полминуты до конца овертайма в формате "три на три" Аркадий Шестаков принес победу "Барысу".

Астанчане прервали серию из четырех поражений. Для команды эта победа стала первой при новом тренерском штабе, который возглавляет Олег Болякин. До этого под руководством специалиста "Барыс" дважды проиграл.

Казахстанская команда набрала 33 очка в 43 матчах и поднялась со дна сводной таблицы КХЛ. Однако в Восточной конференции астанчане по-прежнему идут на последней, 12-й, позиции.

"Сочи" потерпел седьмое подряд поражение. Команда с 33 очками после 43 матчей занимает десятое место в Западной конференции.

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