"Хотели преподнести всем подарок": Галым Мамбеталиев о победе сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Галым Мамбеталиев прокомментировал победу команды на международном турнире в России, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.

Сборная Казахстана одержала победу в матче Кубка Первого канала над командой «Звезды и ВХЛ». На послематчевой пресс-конференции Галым Мамбеталиев отметил, что этой победой хоккеисты хотели сделать подарок Казахстану на День Незавимости.

"Игра сначала была не важная, можно сказать медленная, потом соперник добавил в движении, мы приняли это. Повеселей стало. Забили свои голы и выиграли.

Конечно, это для нас событие, ребята понимали и хотели преподнести всем подарок - победу. Разгорелись быстренько, начали быстрей двигаться, быстрее шайбу двигать.

Как я и сказал начало было неважное, команда соперника добавила в движении и заставила нас двигаться. А движение это и привело к забитым голам", - рассказал журналистам главный тренер.

Заключительный матч Кубка Первого канала сборная Казахстана проведет в воскресенье, когда сыграет с "Россией 25".

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