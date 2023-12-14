Сборная Казахстана по хоккею проиграла Беларуси на старте Кубка Первого канала

Мужская сборная Казахстана по хоккею начала выступление на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге с поражения от действующих победителей турнира — белорусов, передает NUR.KZ.

Команда Галыма Мамбеталиева, который на днях покинул пост исполняющего обязанности главного тренера астанинского "Барыса", уступила со счетом 2:6. В составе белорусов отличились Никита Пышкайло (4-я минута), Андрей Стась (5), Илья Сушко (9, в большинстве), Игорь Мартынов (25), Евгений Лисовец (48) и Павел Денисов (51). У казахстанцев шайбы забросили Максим Мусоров (31) и Алихан Омирбеков (36).

В Кубке Первого канала участвуют четыре команды. Они проведут по одному матчу друг с другом, а в пятницу состоится мини-турнир в формате "три на три". Сборная Казахстана в следующей встрече в субботы сыграет с командой "Звезды и ВХЛ", составленной из молодых российских хоккеистов.

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