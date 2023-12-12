Сборная Казахстана по хоккею выиграла второй подряд матч на чемпионате мира

Молодежная сборная Казахстана по хоккею одержала победу над командой Дании во втором туре чемпионата мира в дивизионе IA, который проходит в Будапеште, передает NUR.KZ.

После двух периодов казахстанцы уступали с минимальным счетом. Однако в заключительной 20-минутке команде удалось выиграть с преимуществом в две шайбы. Итоговый счет — 3:2 в пользу сборной Казахстана.

В составе победителей отличились Бейбарыс Оразов (45-я минута), Кирилл Ляпунов (49) и Руслан Оспанов (57). У датчан шайбы забросили Оскар Мельгард (16) и Альберт Шиолдан (47).

В активе сборной Казахстана теперь максимальные шесть очков после двух туров. Столько же набрали команды Франции и Австрии.

Следующий матч казахстанцы проведут 13 декабря против французов. Для попадания в элитный дивизион чемпионата мира необходимо занимать первое место на нынешнем турнире.

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