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Стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат мира по хоккею

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Молодежная сборная Казахстана
Молодежная сборная Казахстана. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Главный тренер молодежной сборной Казахстана по хоккею Сергей Старыгин объявил окончательный список хоккеистов на предстоящий чемпионат мира, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.

Тренерский штаб представил окончательный состав на турнир, который завтра стартует в Будапеште (Венгрия).

Состав на чемпионат мира:

Вратари: Владимир Никитин («Chilliwack Chiefs», BCHL, Канада), Владимир Истомин («АКМ-Юниор», МХЛ), Артем Шестаков («Снежные барсы, МХЛ).

Защитники: Артем Авдеенко, Бейбарыс Оразов, Глеб Решетько, Мстислав Шипилин (все – «Снежные Барсы», МХЛ), Дмитрий Бреус («Чайка», МХЛ), Кирилл Хан («Торпедо», Усть-Каменогорск), Даниал Шакшакбаев («Номад», Pro Ligasy).

Нападающие: Адиль Бейсембаев, Артур Гросс, Роман Ермак, Кирилл Ляпунов, Александр Мигунов, Асанали Русланулы, Семен Симонов, Никита Ситников, Егор Смольянинов (все – «Снежные Барсы», МХЛ), Александр Ким, Давлат Нуркенов (оба - Assat, Финляндия), Всеволод Логвин, Руслан Оспанов (оба – «Барыс»).

Главный тренер: Сергей Старыгин

Напомним, с 10 по 16 декабря в Будапеште пройдет молодежный чемпионат мира в дивизионе IA, где молодежная сборная Казахстана поборется за путевку в элитный дивизион чемпионата мира с командами Австрии, Венгрии, Франции, Японии и Дании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2050044-stal-izvesten-sostav-sbornoy-kazahstana-na-chempionat-mira-po-hokkeyu/

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