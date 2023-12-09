Стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат мира по хоккею

Главный тренер молодежной сборной Казахстана по хоккею Сергей Старыгин объявил окончательный список хоккеистов на предстоящий чемпионат мира, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.

Тренерский штаб представил окончательный состав на турнир, который завтра стартует в Будапеште (Венгрия).

Состав на чемпионат мира:

Вратари: Владимир Никитин («Chilliwack Chiefs», BCHL, Канада), Владимир Истомин («АКМ-Юниор», МХЛ), Артем Шестаков («Снежные барсы, МХЛ).

Защитники: Артем Авдеенко, Бейбарыс Оразов, Глеб Решетько, Мстислав Шипилин (все – «Снежные Барсы», МХЛ), Дмитрий Бреус («Чайка», МХЛ), Кирилл Хан («Торпедо», Усть-Каменогорск), Даниал Шакшакбаев («Номад», Pro Ligasy).

Нападающие: Адиль Бейсембаев, Артур Гросс, Роман Ермак, Кирилл Ляпунов, Александр Мигунов, Асанали Русланулы, Семен Симонов, Никита Ситников, Егор Смольянинов (все – «Снежные Барсы», МХЛ), Александр Ким, Давлат Нуркенов (оба - Assat, Финляндия), Всеволод Логвин, Руслан Оспанов (оба – «Барыс»).

Главный тренер: Сергей Старыгин

Напомним, с 10 по 16 декабря в Будапеште пройдет молодежный чемпионат мира в дивизионе IA, где молодежная сборная Казахстана поборется за путевку в элитный дивизион чемпионата мира с командами Австрии, Венгрии, Франции, Японии и Дании.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.