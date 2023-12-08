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Сборная Казахстана по хоккею разгромно обыграла Францию

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Молодежная сборная Казахстана по хоккею
Молодежная сборная Казахстана по хоккею. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Молодежная сборная Казахстана в рамках подготовки к чемпионату мира провела второй контрольный матч против Франции, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккею.

Подопечные главного тренера сборной Казахстана Сергея Старыгина имели заметное преимущество и разгромили соперника со счетом 8:2.

Франция – Казахстан – 2:8 (0:3, 1:1, 1:4)

0:1 – 10:11 - Ким (Нуркенов)

0:2 – 15:47 - Смольянинов (Ермак, Оспанов) ГБ

0:3 – 16:13 – Кирилл Хан (Бейсембаев, Нуркенов)

1:3 – 27:53 – Да Граса (Шуве)

1:4 – 31:57 – Ермак (Оспанов, Логвин)

1:5 – 44:52 – Логвин (Ермак, Оспанов)

2:5 – 48:47 – Риу (Виллар)

2:6 – 52:49 – Хан (Ермак, Оспанов)

2:7 – 55:02 – Оспанов (Ермак, Бреус) ГБ

2:8 – 55:34 – Ким (Ляпунов) ГБ

Вратари: Тирион – Никитин (Шестаков, 40:00-20:00)

Уже 10 декабря молодежная сборная Казахстана стартует на чемпионате мира в дивизионе IA и проведет первый матч против хозяев турнира - Венгрии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2049840-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-razgromno-obygrala-frantsiyu/

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