Алихан Асетов не поможет "Барысу" в матче с "Авангардом"

Казахстанский хоккеист Алихан Асетов не сыграет в выездном матче "Барыса" против омского "Авангарда" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ.
27-летний нападающий столичного клуба "Барыс" Алихан Асетов не примет участие в матче против омской команды. Как сообщила пресс-служба астанчан, хоккеист сборной Казахстана пропустит эту встречу по медицинским причинам. В нынешнем сезоне на счету Алихана Асетова одна результативная передача в 21 матче.
Матч "Авангард" - "Барыс" состоится сегодня, 5 декабря, в Омске в 19:30 по времени Астаны.
Напомним, в предыдущей встрече хоккеисты казахстанской команды обыграли на чужом льду череповецкую "Северсталь" со счетом 3:2.
Вторую победу подряд прокомментировал исполняющий обязанности главного тренера Галым Мамбеталиев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2049186-alihan-asetov-ne-pomozhet-barysu-v-matche-s-avangardom/