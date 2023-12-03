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"Барыс" одержал вторую подряд победу в КХЛ

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Хоккеисты "Барыса". Командное фото
Хоккеисты "Барыса": Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" на выезде обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и продлил свою победную серию, передает NUR.KZ.

Встреча в России завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей. У астанчан отличились Энтони Камара (8-я минута), Михаил Рахманов (32, в большинстве), а победную шайбу в формате "три на три" забросил Евгений Рымарев (63). В составе "Северстали" голами отметились Илья Иванцов (14, в большинстве) и Кирилл Пилипенко (23).

Победа позволила "Барысу" набрать 31 очко после 38 матчей и подняться на предпоследнюю, 11-ю, строчку в Восточной конференции. "Северсталь" с 38 баллами после 37 игр занимает седьмое место на Западе.

Следующий матч казахстанская команда проведет 5 декабря на выезде. Соперником будет омский "Авангард".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2048904-barys-oderzhal-vtoruyu-podryad-pobedu-v-khl/

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