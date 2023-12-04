"Ребята поверили в себя": Галым Мамбеталиев высказался о победе "Барыса"

Исполняющий обязанности главного тренера хоккейного клуба "Барыс" Галым Мамбеталиев прокомментировал победу в выездном матче против "Северстали" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ.

После матча «Северсталь» - «Барыс» состоялась пресс-конференция с участием главных тренеров команд. Казахстанский специалист отметил, что настроение в команде меняется.

"Северсталь» — команда очень быстрая, играет в активный хоккей. Нам нужно было вытерпеть в обороне и сыграть на контратаках. При счёте 2:1 в пользу «Северстали» мы сказали, чтобы ребята не удалялись. Для нас было неожиданностью, что защитники начали швырять шайбы, хотя можно было и по-другому сыграть. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Мы работаем. Создаём хороший микроклимат в команде, чтобы ребята поверили в себя. Поверили, что они способны выиграть", - заявил Мамбеталиев.

Победа позволила "Барысу" набрать 31 очко после 38 матчей и подняться на предпоследнюю, 11-ю, строчку в Восточной конференции. "Северсталь" с 38 баллами после 37 игр занимает седьмое место на Западе.

Следующий матч казахстанская команда проведет 5 декабря на выезде. Соперником будет омский "Авангард".

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