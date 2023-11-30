Сборная Казахстана по хоккею начала подготовку к чемпионату мира

Молодежная сборная Казахстана по хоккею начала учебно-тренировочный сбор перед чемпионатом мира, который пройдет в Венгрии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.

Молодежный чемпионат мира по хоккею состоится с 10 по 16 декабря в столице Венгрии Будапеште. Соревнования пройдут в дивизионе IA. Сборная Казахстана поборется за единственную путевку в элитный дивизион с командами Франции, Дании, Японии, Венгрии и Австрии.

В рамках подготовки к турниру на "Барыс Арене" стартовали учебно-тренировочные сборы. 3 декабря команда отправится на второй этап сборов в Будапешт, где проведет два товарищеских матча с Венгрией и Францией. Игры запланированы на 5 и 7 декабря. 10 декабря пройдет первый матч против хозяев турнира.

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