Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Барыс" опустился на последнее место в КХЛ

Опубликовано:

Хоккеисты и тренеры "Барыса"
Хоккеисты и тренеры "Барыса": hcbarys.kz

Владивостокский "Адмирал" опередил астанинский "Барыс" в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), казахстанский клуб опустился на последнее место, передает NUR.KZ.

Российский клуб в очередном матче регулярного чемпионата на выезде по буллитам обыграл хабаровский "Амур" (3:2 Б). Благодаря этой победе "Адмирал" набрал 27 очков после 34 игр и по дополнительным показателям опередил "Барыс". У астанинцев столько же баллов после 36 встреч.

Теперь казахстанская команда занимает последнее место и в Восточной конференции, и в сводной таблице КХЛ. У "Барыса" худший процент набранных очков (37,5%) и наименьшее число побед с учетом овертаймов и серий буллитов (10, как и у "Адмирала"). От зоны плей-офф, куда попадают восемь лучших команд каждой конференции, астанинцы сейчас отстают на 12 очков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2048090-barys-opustilsya-na-poslednee-mesto-v-khl/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.