"Барыс" опустился на последнее место в КХЛ

Владивостокский "Адмирал" опередил астанинский "Барыс" в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), казахстанский клуб опустился на последнее место, передает NUR.KZ.

Российский клуб в очередном матче регулярного чемпионата на выезде по буллитам обыграл хабаровский "Амур" (3:2 Б). Благодаря этой победе "Адмирал" набрал 27 очков после 34 игр и по дополнительным показателям опередил "Барыс". У астанинцев столько же баллов после 36 встреч.

Теперь казахстанская команда занимает последнее место и в Восточной конференции, и в сводной таблице КХЛ. У "Барыса" худший процент набранных очков (37,5%) и наименьшее число побед с учетом овертаймов и серий буллитов (10, как и у "Адмирала"). От зоны плей-офф, куда попадают восемь лучших команд каждой конференции, астанинцы сейчас отстают на 12 очков.

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