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Галым Мамбеталиев о поражении "Барыса": Не хватило концентрации в обороне

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Галым Мамбеталиев
Галым Мамбеталиев: Официальный сайт ХК "Барыс"

Исполняющий обязанности главного тренера хоккейного "Барыса" Галым Мамбеталиев подвел итоги выездного матча против казанского "Ак Барса" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ.

В выездном матче против "Ак Барса" казахстанская команда упустила преимущество в три шайбы и проиграла со счетом 3:5. Поражение своих подопечных прокомментировал исполняющий обязанности главного тренера "Барыса" Галым Мамбеталиев.

"Начали неплохо. Забили три гола. Где-то что-то не доглядели в защите. В первом периоде не надо было пропускать. Не хватило концентрации в обороне, но играли достаточно хорошо. Никого не могу упрекнуть. Были моменты, где можно было забить. Ребята настраивались хорошо на игру и эмоционально, и физически.

Следующую игру "Барыс" проведет на домашнем льду против "Ак Барса" 7 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2044143-galym-mambetaliev-o-porazhenii-barysa-ne-hvatilo-kontsentratsii-v-oborone/

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