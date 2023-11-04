"Барыс" упустил преимущество в три шайбы и проиграл "Ак Барсу"

Казанский "Ак Барс" на домашнем льду одержал волевую победу над астанинским "Барысом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

Казахстанская команда еще в первом периоде забросила три подряд шайбы в ворота хозяев. Голами отметились Понтус Оберг (1-я минута), Джозеф Лабейт (7) и Давид Скленичка (15, в большинстве).

Однако в дальнейшем "Ак Барс" отыгрался и вышел вперед благодаря дублям Дмитрия Яшкина (17, 41) и Дмитрия Юдина (26, 43) и шайбе Дмитрия Кателевского (55). Окончательный счет — 5:3 в пользу финалистов прошлого сезона Кубка Гагарина.

Победа позволила казанцам набрать 36 очков после 26 матчей. В турнирной таблице Восточной конференции они уступают только магнитогорскому "Металлургу".

У "Барыса" в активе осталось 23 балла после 28 игр. Команда занимает предпоследнее, 11-е, место на Востоке.

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