Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Барыс" упустил преимущество в три шайбы и проиграл "Ак Барсу"

Опубликовано:

Понтус Оберг
Понтус Оберг: Официальный сайт ХК "Барыс"

Казанский "Ак Барс" на домашнем льду одержал волевую победу над астанинским "Барысом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

Казахстанская команда еще в первом периоде забросила три подряд шайбы в ворота хозяев. Голами отметились Понтус Оберг (1-я минута), Джозеф Лабейт (7) и Давид Скленичка (15, в большинстве).

Однако в дальнейшем "Ак Барс" отыгрался и вышел вперед благодаря дублям Дмитрия Яшкина (17, 41) и Дмитрия Юдина (26, 43) и шайбе Дмитрия Кателевского (55). Окончательный счет — 5:3 в пользу финалистов прошлого сезона Кубка Гагарина.

Победа позволила казанцам набрать 36 очков после 26 матчей. В турнирной таблице Восточной конференции они уступают только магнитогорскому "Металлургу".

У "Барыса" в активе осталось 23 балла после 28 игр. Команда занимает предпоследнее, 11-е, место на Востоке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2044142-barys-upustil-preimuschestvo-v-tri-shayby-i-proigral-ak-barsu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.