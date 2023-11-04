Казахстанские хоккеисты потерпели второе крупное поражение на Кубке Будущего

Молодежная сборная Казахстана по хоккею (не старше 20 лет) уступила юношеской команде России (не старше 18 лет) в рамках Кубка Будущего, который проходит в Санкт-Петербурге, передает NUR.KZ.

Хозяева соревнований выиграли со счетом 9:1. Единственную шайбу у сборной Казахстана забросил форвард Егор Смольянинов с передачи другого нападающего Кирилла Канкина. Гол был оформлен за девять секунд до финальной сирены и стал последним в матче. При этом лучшим игроком в составе команды Казахстана признали защитника Павла Хана.

У россиян самым результативным в матче стал форвард Иван Рябкин, набравший три очка (2 шайбы + 1 голевая передача).

Напомним, в пятницу молодежная сборная Казахстана уступила сверстникам из России со счетом 1:12. Заключительный матч соревнований казахстанцы проведут в воскресенье против молодежной команды Беларуси. В субботу в Санкт-Петербурге пройдет турнир в формате "3 на 3".

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