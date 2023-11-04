Казахстанские хоккеисты крупно уступили сборной России на старте Кубка Будущего

Молодежная сборная Казахстана по хоккею (не старше 20 лет) проиграла сверстникам из России со счетом 1:12 в первый день Кубка Будущего, который проходит в Санкт-Петербурге, передает NUR.KZ.

Единственную шайбу гостей во втором периоде забросил форвард Асанали Русланулы с передачи защитника Бейбарыса Оразова. Автора гола признали лучшим игроком матча в составе сборной Казахстана. У россиян самым результативным хоккеистом стал Егор Римашевский, отдавший четыре голевых паса.

Турнир принимает дворец спорта "Юбилейный". В нем участвуют молодежные сборные Казахстана, России и Беларуси, а также юношеская команда хозяев (не старше 18 лет).

Следующий матч казахстанцы проведут в субботу. Соперником станет юношеская сборная России, которая в пятницу уступила команде Беларуси со счетом 2:5.

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