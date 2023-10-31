"Барыс" проиграл четвертый подряд матч в КХЛ

Астанинский "Барыс" уступил на выезде магнитогорскому "Металлургу" и потерпел четвертое подряд поражение в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

Встреча в России завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. При этом первыми отличились астанинцы, когда Аркадий Шестаков на 12-й минуте реализовал большинство. Затем у "Металлурга" забросили Макар Хабаров (26-я минута), Егор Коробкин (44) и Алексей Маклюков (55). Окончательный счет установил Кирилл Савицкий (59).

В активе "Барыса" осталось 21 очко после 26 матчей. Столичный клуб занимает предпоследнее, 11-е, место в Западной конференции.

"Металлург" прервал серию из пяти поражений. Команда набрала 34 очка в 27 матчах и идет на второй позиции в Западной конференции, уступая только тольяттинской "Ладе". Отметим, что игра с "Барысом" стала дебютной для лучшего бомбардира в истории КХЛ Сергея Мозякина в должности помощника главного тренера магнитогорцев.

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