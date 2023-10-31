Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Барыс" проиграл четвертый подряд матч в КХЛ

Опубликовано:

Хоккеисты и тренеры "Барыса"
Хоккеисты и тренеры "Барыса": hcbarys.kz

Астанинский "Барыс" уступил на выезде магнитогорскому "Металлургу" и потерпел четвертое подряд поражение в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

Встреча в России завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. При этом первыми отличились астанинцы, когда Аркадий Шестаков на 12-й минуте реализовал большинство. Затем у "Металлурга" забросили Макар Хабаров (26-я минута), Егор Коробкин (44) и Алексей Маклюков (55). Окончательный счет установил Кирилл Савицкий (59).

В активе "Барыса" осталось 21 очко после 26 матчей. Столичный клуб занимает предпоследнее, 11-е, место в Западной конференции.

"Металлург" прервал серию из пяти поражений. Команда набрала 34 очка в 27 матчах и идет на второй позиции в Западной конференции, уступая только тольяттинской "Ладе". Отметим, что игра с "Барысом" стала дебютной для лучшего бомбардира в истории КХЛ Сергея Мозякина в должности помощника главного тренера магнитогорцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2043454-barys-proigral-chetvertyy-podryad-match-v-khl/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.