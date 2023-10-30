"Барыс" объявил о подписании контракта с хоккеистом сборной Казахстана

Астанинский "Барыс" заключил двустороннее соглашение с защитником сборной Казахстана Артемом Королевым, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного клуба.

Контракт с игроком будет действовать до 30 апреля 2024 года. В заявке клуба хоккеист указан под 31-м номером.

Королев — выпускник ДЮСШ "Барыс". Последние несколько сезонов он провел в астанинском "Номаде" — фарм-клубе команды КХЛ. В нынешнем чемпионате Казахстана защитник принял участие в восьми матчах и забросил одну шайбу при показателе полезности "+4".

В составе национальной сборной Королев дебютировал на чемпионате мира по хоккею 2023 года. Игрок появлялся на льду во всех семи встречах групповой стадии, но не отметился результативными действиями.