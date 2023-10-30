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"Барыс" объявил о подписании контракта с хоккеистом сборной Казахстана

Опубликовано:

Артем Королев
Артем Королев: Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" заключил двустороннее соглашение с защитником сборной Казахстана Артемом Королевым, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного клуба.

Контракт с игроком будет действовать до 30 апреля 2024 года. В заявке клуба хоккеист указан под 31-м номером.

Королев — выпускник ДЮСШ "Барыс". Последние несколько сезонов он провел в астанинском "Номаде" — фарм-клубе команды КХЛ. В нынешнем чемпионате Казахстана защитник принял участие в восьми матчах и забросил одну шайбу при показателе полезности "+4".

В составе национальной сборной Королев дебютировал на чемпионате мира по хоккею 2023 года. Игрок появлялся на льду во всех семи встречах групповой стадии, но не отметился результативными действиями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2043244-barys-obyavil-o-podpisanii-kontrakta-s-hokkeistom-sbornoy-kazahstana/

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