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"Мы работаем, стараемся налаживать игру": Адиль Бекетаев о прогрессе в "Барысе"

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Адиль Бекетаев
Адиль Бекетаев. Фото: hcbarys.kz

Защитник столичного "Барыса" и герой домашнего матча с "Динамо Минск" Адиль Бекетаев рассказал корреспонденту NUR.KZ о восстановлении после тяжелейшей травмы, новом тренерском штабе и поддержке болельщиков.

В домашнем матче против гостей из Минска защитник столичной команды смог отличиться забитой шайбой в третьем периоде. Это помогло "Барысу" сравнять счет и довести игру до овертайма.

"Если так посмотреть много моментов не забил. Еще плюс этот гол, который пропустили там, в частности, я сыграл... Эмоции накопились и так получилось, что после гола их выплеснул".

Перед стартом нового сезона КХЛ 25-летний спортсмен получил травму верхней части тела. После операции по прогнозам врачей восстановление должно было занять полгода, но Адиль смог вернуться в строй гораздо быстрее.

"Доктор после операции сказал шесть месяцев восстановление, я восстановился за три с половиной. Хорошему тренеру в руки попал, быстро меня реабилитировал. Каждый день работали, чтобы быстрее выйти на лед. Мне не хватало этого с командой, поездки. Это давило на меня я хотел быстрее выйти. Может это повлияло, что я чуть быстрее восстановился.

- Сейчас на 100 процентов готовы, как форму свою оцените?

- Сейчас плотный график и календарь. Не всегда успеваешь восстановиться, потому что игры через день, еще длинные перелеты, часовые пояса меняются. Сегодня, например, "Динамо Минск" им в плюс часовой пояс. Они могут жить по своему времени, потренироваться. У нас такой возможности нет и мы живем в основном по Московскому времени. Особенно когда играешь в Москве, потом перелет на Урал плюс два по времени, поздно ложишься. Надо профессионально подойти к этому и научиться хорошо восстанавливаться".

Бекетаев вернулся в команду уже при новом главном тренере. Исполняющим обязанности был назначен казахстанский специалист Галым Мамбеталиев, с которым защитник успел поработать в национальной сборной на прошлом чемпионате мира.

- Какая сейчас атмосфера в раздевалке с обновленным тренерским штабом?

- Пришли новые люди хорошо нам знакомые, которые с нами работают в сборной. Мы для них как на ладони. Они нас очень хорошо знают. Эмоции, они привнесли новые эмоции в команду. Мы работаем, стараемся налаживать нашу игру, чтобы не подставлять ни себя, ни тренеров. Круто, что они к нам пришли и это все равно подготовка к чемпионату.

- Как оцените поддержку болельщиков?

- У нас всегда крутая поддержка. Мы их слышим. Нас гонят вперед и мы стараемся выкладываться. Домашние матчи у нас сейчас лучше получаются, чем выездные. Родные стены помогают. Мы должны отвечать им взаимностью, победами, набором очков.

Напомним, казахстанский хоккеист проводит свой третий сезон в КХЛ. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата у Бекетаева две забитые шайбы и три голевые передачи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2042942-my-rabotaem-staraemsya-nalazhivat-igru-adil-beketaev-o-progresse-v-baryse/

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