"Барыс" потерпел второе подряд поражение в КХЛ

Астанинский "Барыс" на своем льду в овертайме уступил минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

В концовке третьего периода команды обменялись голами. Сначала у гостей отличился Александр Волков, а затем Адиль Бекетаев сравнял счет за полторы минуты до конца основного времени. В овертайме в формате "3 на 3" минчане вырвали победу усилиями Вадима Мороза.

Для "Барыса" поражение стало вторым подряд. Астанинцы набрали 21 очко в 24 матчах и остаются на предпоследнем, 11-м, месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

Следующую встречу столичная команда проведет на своем льду 29 октября против нижегородского "Торпедо".

Динамовцы идут на восьмой позиции в Западной конференции. В их активе 23 очка после 20 игр.

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