Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Барыс" потерпел второе подряд поражение в КХЛ

Опубликовано:

Аркадий Шестаков
Аркадий Шестаков: Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" на своем льду в овертайме уступил минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

В концовке третьего периода команды обменялись голами. Сначала у гостей отличился Александр Волков, а затем Адиль Бекетаев сравнял счет за полторы минуты до конца основного времени. В овертайме в формате "3 на 3" минчане вырвали победу усилиями Вадима Мороза.

Для "Барыса" поражение стало вторым подряд. Астанинцы набрали 21 очко в 24 матчах и остаются на предпоследнем, 11-м, месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

Следующую встречу столичная команда проведет на своем льду 29 октября против нижегородского "Торпедо".

Динамовцы идут на восьмой позиции в Западной конференции. В их активе 23 очка после 20 игр.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2042891-barys-poterpel-vtoroe-podryad-porazhenie-v-khl/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.