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Скабелка о проигрыше "Барыса" на старте КХЛ: Не хватило нам в концовке, чтобы вытащить матч

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Матч "Барыс" - "Салават Юлаев"
Матч "Барыс" - "Салават Юлаев". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" с поражения стартовал в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Главный тренер Андрей Скабелка подвел итоги первого матча, сообщает пресс-служба клуба.

"Барыс" первую игру в новом сезоне КХЛ провел против "Салавата Юлаева". Встреча в Астане завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

"Хочу всех поздравить с началом сезона и поблагодарить болельщиков за такую поддержку, за интерес к команде! По игре: долго мы входили в этот матч. У нас очень хорошая команда. Мы умеем играть хорошо, но если взять именно начало матча, не совсем нам удалось войти в игру так, как мы этого хотели, так, как мы можем. Второй период: должны мы были забивать в большинстве, забивать этот гол, тогда раньше бы пошла энергия. Но, к сожалению, только к третьему периоду мы заиграли так, как нам хотелось. Не хватило нам в концовке, чтобы вытащить этот матч. Мне очень понравился третий период и настрой команды. Готовимся к "Сибири".

Первый период был достаточно робкий с нашей стороны, поэтому "Салават Юлаев" много владел шайбой. Мы играли достаточно неплохо позиционно, но при этом у нас не было много энергии. Во втором периоде мы добавили, естественно, не хотели так играть. Пошли удаления. Достаточно хорошо Алихан Омирбеков в игру вошел. Вместе с Алиханом Асетовым и Динмухамедом Кайыржаном они энергию давали, удаления зарабатывали.

К сожалению, мы не использовали большое четырехминутное удаление. Удаления в две стороны работают. Когда ты забиваешь это придает импульс команде, когда не забиваешь, естественно, это не всегда хорошо. У нас две бригады большинства, они в это время играют, а остальные ребята сидят на лавке, и когда ты забиваешь, энергия у всех. В третьем периоде поменяли расстановку, и удалось нам почувствовать игру. Гол забили в большинстве, и еще моменты были. Третий гол лишний был, тяжеловато было. Времени не оставалось, чтобы сравнять, хотя моменты были хорошие",- озвучил Скабелка.

Добавим, что следующий матч команда проведет 4 сентября против "Сибири".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2035046-skabelka-o-proigryshe-barysa-na-starte-khl-ne-hvatilo-nam-v-kontsovke-chtoby-vytaschit-match/

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