"Барыс" разгромил "Нефтехимик" в последнем матче Кубка Блинова

ХК "Барыс": Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" завершил выступление на предсезонном турнире Кубок Блинова мощной победой над нижнекамским "Нефтехимиком" и возвращается в Астану, передает NUR.KZ.

Встреча на омском льду завершилась со счетом 3:1. За столичный клуб хет-трик оформил капитан "барсов" Роман Старченко. Нижнекамцы ответили на это шайбой Ильи Хохлова, который отличился в меньшинстве и всё же распечатал ворота казахстанского вратаря Андрея Шутова, проводившего отличный матч.

Это победа стала для казахстанского клуба третьей подряд. Ранее они досрочно выиграли турнир после победы над хозяевам кубка - омским "Аванагардом".

Теперь же "Барыс" возвращается в Астану для завершения подготовки к старту нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Первый матч регулярного чемпионата на "Барыс арене" пройдет 2 сентября против уфимского "Салавата Юлаева".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2033994-barys-razgromil-neftehimik-v-poslednem-matche-kubka-blinova/