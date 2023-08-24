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"Переход легко дался": Никита Михайлис прокомментировал смену команды

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Никита Михайлис
Никита Михайлис: Фото: icehockey.kz

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Никита Михайлис поделился впечатлениями после перехода из столичного "Барыса" в магнитогорский "Металлург", передает NUR.KZ со ссылкой на Metaratings.ru.

Хоккеист рассказал журналистам как проходили переговоры с магнитогорским клубом, а также каково играть вместе с другими игроками сборной Казахстана.

– Какие были варианты среди клубов в межсезонье и почему выбрал «Металлург»?

– Это команда с большим именем, постоянно борется за чемпионство. Были и другие, но предметно разговаривали с руководством «Металлурга» и сделали такой выбор. Хороший выбор. Сейчас я в Магнитогорске, поэтому обсуждать это уже нет смысла. Были ли переговоры тяжёлыми? Нет, начали общаться после чемпионата мира и недельки за две-три решили. Боремся за Кубок Гагарина. Сейчас предсезонка, идет становление команды. Работаем, ищем свою игру. Думаю, всё будет супер.

– К «Металлургу» также присоединились Максим Мухаметов и Валерий Орехов. Можно сказать, что это теперь базовый клуб сборной Казахстана?

– Да, это свои ребята. Но я многих и из Магнитогорска раньше знал, поэтому переход легко дался. Две тройки полностью составлены из молодёжи, все ребята молодцы. По игре и не скажешь, что молодые, - замечает Михайлис.

Первый матч за "Металлург" Никита Михайлис проведет на выезде 2 сентября против екатеринбургского "Автомобилиста".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2033841-perehod-legko-dalsya-nikita-mihaylis-rasskazal-o-smene-komandy/

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