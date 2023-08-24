"Мы здесь не для того, чтобы выиграть турнир": Андрей Скабелка о победе "Барыса" в Кубке Блинова

ХК "Барыс": Фото: hcbarys.kz

Главный тренер хоккейного клуба "Барыс" Андрей Скабелка, после победного матча против омского "Авангарда" (4:3) прокомментировал успех команды, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Я думаю, мы здесь не для того, чтобы выиграть турнир, а чтобы с каждым днём, с каждой тренировкой, с каждой игрой становиться сплочённой командой, которая во всеоружии подойдёт к сезону. Хороший матч был, достаточно много моментов. Ребята много прессинговали, много цеплялись в зоне «Авангарда» за шайбу, создавали моменты. И то большинство, которое мы получали, я думаю, было вследствие того, что мы были немного быстрее соперника. Сейчас нужно отдохнуть, и остался один матч с «Нефтехимиком» - заявляет Скабелка на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, "Барыс" досрочно за один тур до окончания турнира выиграл титул после победы над "Авангардом". 25 августа столичный клуб проведет последний матч на Кубке Блинова против нижнекамского "Нефтехимика". Начало встречи в 11:00 по времени Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2033780-my-zdes-ne-dlya-togo-chtoby-vyigrat-turnir-andrey-skabelka-o-pobede-barysa-v-kubke-blinova/