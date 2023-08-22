Андрей Скабелка: Победа всегда вселяет уверенность, а когда проигрываешь – доходит не на сто процентов

Андрей Скабелка перед игроками "Барыса". Фото: hcbarys.kz

Главный тренер столичного хоккейного клуба "Барыс" Андрей Скабелка оценил старт команды на турнире Кубок Блинова в Омске, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Напомним, в первом матче на турнире "Барыс" оказался сильнее "Локомотива" (Ярославль) со счетом 2:1.

"Тяжелая игра. "Локомотив" - достаточно мощная команда, играет в давление. Но я хочу поблагодарить своих ребят. Справлялись мы с этим давлением. Не всегда нам удавалось перейти из обороны в атаку, в чем надо добавлять. Неплохо отбирали мы шайбу, но на выходе из зоны не всегда принимали правильные решения. И уже с повторной атаки Ярославль острее был. В целом командная хорошая победа. Понятно, были технические ошибки, но вратарь подчищал.

Победа всегда вселяет уверенность. Ты можешь много говорить, что надо делать. Когда проигрываешь – не совсем доходит, не на сто процентов. А через победы команда становится сильнее.

Мне кажется, мы стали более мобильными по сравнению с турниром в Казани. Сделали выводы. Но пока не скажу, что ребята-иностранцы полностью адаптировались и набрали физические кондиции. Они пока по дороге к этому.

У нас было не так много было большинства. Но во второй раз это уже было близко к голу. Мы этот момент еще подтянем. Барбер, еще раз скажу, по своей физической форме по дороге наверх. ЛаБейта мы изначально брали с таким расчетом, что он будет силовым форвардом, будет играть на пятаке. В принципе, он свою задачу выполняет. Обергу нужно стать лучше, заметнее, агрессивнее. Бракко тоже не так просто переварить предсезонные нагрузки. Но он был уже заметнее, чем на прошлом турнире",- озвучил Скабелка.

Добавим, что завтра, 23 августа, команды сыграет против омского "Авангарда".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2033522-andrey-skabelka-pobeda-vsegda-vselyaet-uverennost-a-kogda-proigryvaesh-dohodit-ne-na-sto-protsentov/