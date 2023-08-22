Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Андрей Скабелка: Победа всегда вселяет уверенность, а когда проигрываешь – доходит не на сто процентов

Опубликовано:

Андрей Скабелка перед игроками "Барыса"
Андрей Скабелка перед игроками "Барыса". Фото: hcbarys.kz

Главный тренер столичного хоккейного клуба "Барыс" Андрей Скабелка оценил старт команды на турнире Кубок Блинова в Омске, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Напомним, в первом матче на турнире "Барыс" оказался сильнее "Локомотива" (Ярославль) со счетом 2:1.

"Тяжелая игра. "Локомотив" - достаточно мощная команда, играет в давление. Но я хочу поблагодарить своих ребят. Справлялись мы с этим давлением. Не всегда нам удавалось перейти из обороны в атаку, в чем надо добавлять. Неплохо отбирали мы шайбу, но на выходе из зоны не всегда принимали правильные решения. И уже с повторной атаки Ярославль острее был. В целом командная хорошая победа. Понятно, были технические ошибки, но вратарь подчищал.

Победа всегда вселяет уверенность. Ты можешь много говорить, что надо делать. Когда проигрываешь – не совсем доходит, не на сто процентов. А через победы команда становится сильнее.

Мне кажется, мы стали более мобильными по сравнению с турниром в Казани. Сделали выводы. Но пока не скажу, что ребята-иностранцы полностью адаптировались и набрали физические кондиции. Они пока по дороге к этому.

У нас было не так много было большинства. Но во второй раз это уже было близко к голу. Мы этот момент еще подтянем. Барбер, еще раз скажу, по своей физической форме по дороге наверх. ЛаБейта мы изначально брали с таким расчетом, что он будет силовым форвардом, будет играть на пятаке. В принципе, он свою задачу выполняет. Обергу нужно стать лучше, заметнее, агрессивнее. Бракко тоже не так просто переварить предсезонные нагрузки. Но он был уже заметнее, чем на прошлом турнире",- озвучил Скабелка.

Добавим, что завтра, 23 августа, команды сыграет против омского "Авангарда".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2033522-andrey-skabelka-pobeda-vsegda-vselyaet-uverennost-a-kogda-proigryvaesh-dohodit-ne-na-sto-protsentov/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.