ХК "Барыс" с победы стартовал на Кубке Блинова

Российский Омск принимает турнир по хоккею Кубок Блинова. Столичный хоккейный клуб "Барыс" в своем первом матче одержал победу с минимальным счетом, передает NUR.KZ.
Казахстанский клуб стартовал на турнире с матча против "Локомотива" (Ярославль).
Счет в игре открыли хоккеисты "Локомотива". На четвертой минуте забитой шайбой отличился Александр Волков.
В скором времени "Барыс" смог отыграться усилиями Эмиля Нургалиева. Точку же в матче поставил Давид Скленичка. Он забил на 54 минуте.
Таким образом, "Барыс" победил со счетом 2:1.
Следующий матч столичный клуб проведет 23 августа. Соперником подопечных Андрея Скабелки выступит омский "Авангард".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2033356-hk-barys-s-pobedy-startoval-na-kubke-blinova/