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ХК "Барыс" с победы стартовал на Кубке Блинова

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Матч "Барыс" - "Локомотив"
Матч "Барыс" - "Локомотив". Фото: hcbarys.kz

Российский Омск принимает турнир по хоккею Кубок Блинова. Столичный хоккейный клуб "Барыс" в своем первом матче одержал победу с минимальным счетом, передает NUR.KZ.

Казахстанский клуб стартовал на турнире с матча против "Локомотива" (Ярославль).

Счет в игре открыли хоккеисты "Локомотива". На четвертой минуте забитой шайбой отличился Александр Волков.

В скором времени "Барыс" смог отыграться усилиями Эмиля Нургалиева. Точку же в матче поставил Давид Скленичка. Он забил на 54 минуте.

Таким образом, "Барыс" победил со счетом 2:1.

Следующий матч столичный клуб проведет 23 августа. Соперником подопечных Андрея Скабелки выступит омский "Авангард".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2033356-hk-barys-s-pobedy-startoval-na-kubke-blinova/

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