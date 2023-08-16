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Чемпионат мира по хоккею-2024: расписание матчей сборной Казахстана

Опубликовано:

Сборная Казахстана по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) представила расписание матчей чемпионата мира-2024 в элитном дивизионе, который пройдет в городах Прага и Острава (Чехия), передает NUR.KZ.

Сборная Казахстана выступит в группе B. Нашими оппонентами будут Словакия, Франция, Латвия, Германия, Швеция, США и Польша.

Первую игру казахстанские хоккеисты проведут против расписание. Ниже представлено полное расписание матчей с участием нашей сборной.

11 мая. Франция - Казахстан

12 мая. Словакия - Казахстан

14 мая. Казахстан - Латвия

16 мая. Казахстан - Швеция

17 мая. Германия - Казахстан

19 мая. США - Казахстан

21 мая. Казахстан - Польша

Добавим, что группу А составляют Швейцария, Норвегия, Великобритания, Канада, Австрия, Дания, Чехия, Финляндия.

ЧМ пройдет с 10 по 26 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2032669-chempionat-mira-po-hokkeyu-2024-raspisanie-matchey-sbornoy-kazahstana/

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