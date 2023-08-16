Чемпионат мира по хоккею-2024: расписание матчей сборной Казахстана

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) представила расписание матчей чемпионата мира-2024 в элитном дивизионе, который пройдет в городах Прага и Острава (Чехия), передает NUR.KZ.
Сборная Казахстана выступит в группе B. Нашими оппонентами будут Словакия, Франция, Латвия, Германия, Швеция, США и Польша.
Первую игру казахстанские хоккеисты проведут против расписание. Ниже представлено полное расписание матчей с участием нашей сборной.
11 мая. Франция - Казахстан
12 мая. Словакия - Казахстан
14 мая. Казахстан - Латвия
16 мая. Казахстан - Швеция
17 мая. Германия - Казахстан
19 мая. США - Казахстан
21 мая. Казахстан - Польша
Добавим, что группу А составляют Швейцария, Норвегия, Великобритания, Канада, Австрия, Дания, Чехия, Финляндия.
ЧМ пройдет с 10 по 26 мая.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2032669-chempionat-mira-po-hokkeyu-2024-raspisanie-matchey-sbornoy-kazahstana/