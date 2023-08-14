Три поражения подряд: "Барыс" занял последнее место на предсезонном турнире в Казани

ХК "Барыс": hcbarys.kz

На заключительном матче кубка "ТАНЕКО" столичный хоккейный клуб "Барыс" уступил хозяевам турнира казанскому "Ак Барсу" с разгромным счетом 2:5 и занял последнее место в группе, передает NUR.KZ.

Счет в первом периоде открыли казанцы, которые огорчили вратаря казахстанских "барсов" Эдди Паскуале дважды. Во второй двадцатиминутке хозяева льда увеличили разрыв до 3:0. Подопечные Андрея Скабелки смогли собраться и ответить только на старте заключительного отрезка. В большинстве дважды меньше чем за минуту отличился Аркадий Шестаков. Казахстанец смог довести счет до 2:4, но затем "Ак Барс" снова увеличил отрыв. Цифры на табло так и не изменились до конца матча. Итоговый счет 2:5.

Таким образом, казахстанский клуб терпит третье поражение подряд. Ранее в рамках данного турнира "Барыс" уступил челябинскому "Трактору" и ярославскому "Локомотиву" с одинаковым счетом 1:2.

Финал кубка "ТАНЕКО" пройдет сегодня в 22:00 (по времени Астаны). За победу поборются "Ак Барс" и "Трактор".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2032337-tri-porazheniya-podryad-barys-zanyal-poslednee-mesto-na-predsezonnom-turnire-v-kazani/