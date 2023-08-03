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"Барыс" подписал американского нападающего

Опубликовано:

Райли Барбер
Райли Барбер. Фото: nhl.com

Столичный хоккейный клуб "Барыс" официально заявил о подписании контракта с нападающим из США Райли Барбером, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон.

"Всю свою карьеру Барбер, задрафтованный в 2012 году "Вашингтоном", провел в Северной Америке. Ранее Райли входил в состав юниорской и молодежной сборной США. В 2022 году спортсмен дебютировал в национальной сборной на чемпионате мира в элитном дивизионе. В целом в его статистике числятся 16 матчей в НХЛ и более 430 игр в АХЛ.

Минувший сезон Барбер провел в фарм-клубе "Далласа" "Техасе". За 69 встреч в регулярном чемпионате АХЛ он заработал 64 (32+32) балла, что стало лучшим результатом в команде. В плей-офф Райли добавил в свой актив 5 (2+3) очков за восемь игр",- говорится в сообщении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2031165-barys-podpisal-amerikanskogo-napadayuschego/

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