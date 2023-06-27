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Стал известен первый соперник "Барыса" в новом сезоне КХЛ

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ХК "Барыс"
ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Первый матч регулярного чемпионата КХЛ (Континентальная хоккейная лига) подопечные Андрея Скабелки проведут 2 сентября. На домашнем льду "Барыс" примет "Салават Юлаев", передает NUR.KZ.

4 сентября в Астане пройдет матч между "Барысом" и "Сибирью", после чего команда отправится в Новосибирск с ответным визитом. Встреча состоится 7 сентября.

КХЛ на своем официальном сайте представила календарь на новый сезон. Команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет рекордным - 165.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2023-2024 годов стартует 1 сентября 2023 года в Москве на "ЦСКА Арене" матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона "Ак Барсом".

Регулярный чемпионат КХЛ продлится по 26 февраля 2024 года и включит в себя рекордные 165 игровых дней и 782 матча. Плей-офф пройдет с 29 февраля по 29 апреля 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2026654-stal-izvesten-pervyy-sopernik-barysa-v-novom-sezone-khl/

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