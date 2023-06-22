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ХК "Барыс" сыграет на двух турнирах в межсезонье

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ХК "Барыс"
ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" объявил план подготовки к новому сезону. Хоккеисты проведут сборы, а также выступит на двух турнирах, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Команда выйдет из отпуска 16 июля.

В течение двух дней игроки пройдут медицинское обследование. На 19 июля намечена сдача тестов, после чего стартует первая фаза учебно-тренировочных сборов в Астане (с 20 июля по 8 августа).

С 10 по 14 августа "Барыс" сыграет на Кубке TANECO в Казани. С 20 по 25 августа клуб выступит на предсезонном турнире в Омске.

Традиционный предсезонный турнир Кубок Президента Республики Казахстан в этом году возьмет паузу из-за недостаточного количества участников.

С 28 по 31 августа состоится заключительная фаза УТС в столице.

Старт сезона КХЛ намечен на 1 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2025883-hk-barys-sygraet-na-dvuh-turnirah-v-mezhsezone/

Автор: Роман Кушпелев
ХК "Барыс" сыграет на двух турнирах в межсезонье

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