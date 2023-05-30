Нападающий Никита Михайлис покинул "Барыс"

Никита Михайлис. Фото: hcbarys.kz

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Никита Михайлис официально покинул столичный клуб "Барыс". Он продолжит карьеру в российской команде, передает NUR.KZ.

"После девяти лет, 411 игр, 99 заброшенных шайб и 122 результативных передач нападающий Никита Михайлис покидает "Барыс".

Спасибо за игру и самоотдачу, Никита! Желаем удачи в дальнейшей карьере",- говорится в сообщении команды в Instagram.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги нападающий набрал 41 (15+26) очко в 58 матчах "регулярки".

Карьеру Михайлис продолжит в "Металлурге" (Магнитогорск, Россия). Казахстанец подписал с клубом однолетний контракт.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2022672-napadayuschiy-nikita-mihaylis-pokinul-barys/