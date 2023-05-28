Латвия сенсационно завоевала "бронзу" чемпионата мира по хоккею

Сборная Латвии по хоккею. Фото: Andrea Branca/Eurasia Sport Images/Getty Images

На чемпионате мира-2023 по хоккею в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия) состоялся матч за третье место. Историческую для себя медаль завоевали латвийцы, передает NUR.KZ.

В решающем для себя матче Латвия встретилась со сборной США. Основное время игры завершилось со счетом 3:3. В овертайме же латвийцы добыли для себя историческую победу - 4:3.

Счет открыл Роберт Букартс. Американец Рокко Гримальди сравнял. На 17-й минуте первого периода Янис Якс вывел латвийцев вперед.

Гримальди ответил на этой заброшенной шайбой, сделав дубль.

Затем Мэтт Коронато вывел сборную США вперед. Однако Кристиан Рубинс сравнял - 3:3. В овертайме победу Латвии принес Рубинс.

Добавим, что в финале ЧМ сыграют Канада и Германия.

Казахстан занял шестое место в группе B, сохранив место в высшем дивизионе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2022354-latviya-sensatsionno-zavoevala-bronzu-chempionata-mira-po-hokkeyu/