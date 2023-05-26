ЧМ-2023 по хоккею: кто сыграет в полуфинале

Сборная Латвии по хоккею. Фото: Andrea Branca/Eurasia Sport Images/Getty Images

На чемпионате мира-2023 по хоккею, который в эти дни проходит в городах Рига (Латвия) и Тампер (Финляндия), состоялись матчи четвертьфинального раунда, передает NUR.KZ.

Одной из сенсаций мирового первенства стала победа сборной Латвии над Швецией. Латвийцы обыграли соперников со счетом 3:1. За выход в финал им предстоит сразиться с Канадой, которая одержала победу над Финляндией (4:1).

Во втором полуфинале сыграют США и Германия. Американцы в 1/4 победили Чехию (3:0), а немцы выбили из турнира Швейцарию (3:1).

Полуфиналы пройдут завтра, 27 мая.

Игра за третье место и финал состоятся 28 мая. Напомним, Казахстан по итогам группового раунда сохранил место в высшем дивизионе. Наша сборная набрала семь очков, заняв шестое место в группе B.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2022158-chm-2023-po-hokkeyu-kto-sygraet-v-polufinale/