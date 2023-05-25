Самат Данияр о выступлении на ЧМ по хоккею: Спасибо всем, кто в нас верил. Это только начало

Самат Данияр. Фото: Михаил Трушков

Игрок сборной Казахстана по хоккею Самат Данияр оценил выступление команды на чемпионате мира-2023 в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На своей странице в Instagram он сделал заявление.

"Вот и прошел чемпионат мира-2023.

В первую очередь хотел бы выразить огромную благодарность всей нашей команде, тренерскому штабу, Федерации и всем тем, кто принимал участие в нашей подготовке.

Для меня огромная честь представлять свою Родину на таком масштабном событии и играть бок о бок с такими спортсменами.

Огромная благодарность всем нашим болельщикам и людям, которые в нас верили.

Это только начало",- написал защитник.

Напомним, Казахстан в групповом раунде набрал семь очков. Сборная заняла шестое место из восьми команд, сохранив место в высшем дивизионе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2022038-samat-daniyar-o-vystuplenii-na-chm-po-hokkeyu-spasibo-vsem-kto-v-nas-veril-eto-tolko-nachalo/