Определелились все четвертьфиналисты чемпионата мира-2023 по хоккею

Сборная Канады по хоккею. Фото: Pasi Suokko/Apollo Photo/DeFodi Images via Getty Images

На чемпионате мира-2023 по хоккею завершился групповой раунд. По итогам заключительных матчей определились все участники четвертьфинала турнира, передает NUR.KZ.

В плей-офф пробились восемь сборных (по четыре команды из каждой группы). Участниками 1/4 финала стали Канада, Швейцария, Латвия, Чехия, США, Финляндия, Швеция, Германия.

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Швейцария - Германия

США - Чехия

Канада - Финляндия

Швеция - Латвия

Все матчи пройдут в один день. Они состоятся 25 мая. Полуфиналы намечены на 27 мая, а игра за третье место и финал - на 28 мая.

Напомним, Казахстан по итогам группового раунда сохранил место в высшем дивизионе. Наша сборная набрала семь очков, заняв шестое место в группе B.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости казахстанского и мирового спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2021827-opredelelilis-vse-chetvertfinalisty-chempionata-mira-2023-po-hokkeyu/