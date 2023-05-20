Галым Мамбеталиев: В матче со Словакией сражались. Выложился каждый игрок

Галым Мамбеталиев вместе с хоккеистами сборной Казахстана. Фото: icehockey.kz

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Галым Мамбеталиев оценил игру команду в матче против Словакии на чемпионате мира в Риге (Латвия) и Тампере (Финяндия), сообщает пресс-служба Федерации.

"На льду была команда. Все друг с другом уже сыгрались. Без самоотверженной игры и самоотдачи побед не бывает. Без шишек и синяков не бывает. Каждый проникся и выложился. Любого соперника можно обыграть, когда ты к этому готов психологически и функционально. Все играли друг за друга, помогали, ловили шайбы на себя.

В первом периоде пропустили ненужный гол. Нехорошо сыграли в том эпизоде, шайбу можно было выкидывать. Поговорили в раздевалке, ребята пересмотрели свои действия и начали отдаваться игре. Да, чуть где-то не дотерпели, были удаления. Соперник хороший, быстрый. Там играют опытные ребята. Дотерпели до буллитов. Андрей Шутов молодчик. Ребята забили свои буллиты. Здорово.

Все были молодцы, начиная от вратаря. Все четыре состава сражались. Только так достается победа. Чтобы все играли и сражались",- сказал тренер.

Напомним, Казахстан выиграл Словакию в серии буллитов (4:3). Эта победа стала второй для наших хоккеистов в пяти матчах. В активе сборной четыре очка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2021382-galym-mambetaliev-v-matche-so-slovakiey-srazhalis-vylozhilsya-kazhdyy-igrok/