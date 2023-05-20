Казахстан одержал вторую победу на чемпионате мира по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

Сборная Казахстана по хоккею провела пятый матч на чемпионате мира в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). Подопечные Галыма Мамбеталиева сыграли против Словакии, передает NUR.KZ.

Патрик Кох в первом периоде вывел словаков вперед. На это казахстанские хоккеисты ответили сразу тремя шайбами во втором периоде. Отличились Роман Старченко, Валерий Орехов и Евгений Рымарев.

Словакия отыгралась в третьем периоде. Сначала забил Рихард Паник. А затем Павол Регенда сделал счет 3:3.

Овертайм также завершился вничью. В серии буллитов оказались казахстанцы. Победный гол забил Никита Михайлис. 4:3 - Казахстан одержал вторую победу на ЧМ в пяти матчах.

Казахстан с 4 очками занимает промежуточное шестое место в группе B.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2021355-kazahstan-oderzhal-vtoruyu-pobedu-na-chempionate-mira-po-hokkeyu/