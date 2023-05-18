Галым Мамбеталиев о матче с Канадой: В начале потеряли концентрацию, а дальше играли с удовольствием

Галым Мамбеталиев вместе с хоккеистами сборной Казахстана. Фото: icehockey.kz

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от Канады в матче чемпионата мира. Он отметил, что команда могла забивать несколько голов, сообщает пресс-служба Федерации.

"Начало провалили. Потом объяснили, что нужно делать. Начали играть более правильно. Сами почувствовали игру. Создавали моменты, могли забить гол-два. Самое главное, начинают находить свою игру и главное верить, что могут играть на таком уровне. Многие ребята только вышли на этот уровень. Радуемся за них. Хорошо, что они начинают понимать, что тоже могут играть в такой хоккей.

Вроде разбирали, показывали. Потеряли концентрацию в начале игры, пропустили ненужные три гола. Начало третьего периода пропустили, тоже плохо. Нужно сразу начинать играть. Пока не хватает собранности с самого начала. А так молодцы, что дальше играли с удовольствием и хорошим настроем. Начали выполнять ту установку, которую просили.

Теперь у нас лед, "земля". Будем разбирать игры следующих соперников. Сначала Словакию, остальные уже потом",- озвучил Мамбеталиев.

Напомним, встреча с Канадой стала четвертым матчем Казахстана на ЧМ в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). Подопечные Мамбеталиева уступили со счетом 1:5. В активе нашей сборной два очка (одна победа и три поражения).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2021087-galym-mambetaliev-o-matche-s-kanadoy-v-nachale-poteryali-kontsentratsiyu-a-dalshe-igrali-s-udovolstviem/